FETÖ'nün TSK askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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