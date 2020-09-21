Konya’da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde iki evin bodrum katından hırsızlık olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına M.E. adlı şüphelinin karıştığını belirleyen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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