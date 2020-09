Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı (2)

ZORLA İÇKİ İÇİRİP, CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Konya'nın Akşehir ilçesinde öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnakları, ipteki ve olay yerindeki doku ve sperm örneklerinden cinayeti işlediği ortaya çıkan Veli K., İzmir'de bir olaya karışınca gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Veli K.'nin daha önce de cinsel istismar ve saldırıdan poliste kaydı bulunduğu ve ifadesinde, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, yağmurda ıslanmaması için aracıyla yanında durduğunu ve daha sonra da evlerinin yakınına bıraktığını söylediği öğrenildi. Olay günü de karşılaştığı Hatice Çiftçi'yi aracına aldıktan sonra köy yoluna gittiğini belirten Veli K.'nin küçük kıza zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

HATİCE'NİN BABASI: 8 YILDIR HER GÜN ÖLÜYORUZ

Kızları Hatice'nin 8 yıl sonra katilinin bulunmasının ardından Kayhan ve Pakize Çiftçi, adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'yla görüşüp, bilgi aldı. Adaletin geç de olsa yerini bulduğunu belirten baba Çiftçi, şunları söyledi:

''8 yıldır her gün ölüyoruz. Ama o elini kolunu sallayarak gezdi. En azından şimdi nerde olduğunu biliyoruz. Şu an cezaevinde. Adalet geç de olsa yerini buldu. 13 yaşındaki çocuktan ne istedi ? Benim yavrum ona ne yapmış olabilir ki onu öldürdü ? En ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz de ailesi olarak bu konunun takipçisi olacağız. 8 yıl sonra da olsa katilinin bulunması biraz da olsa yüreğimize su serpti.'' DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-09-21 16:42:25



