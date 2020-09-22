Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlılar, ligde 27 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. İdmana, tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı. Antrenman, core çalışmasıyla başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Toplu oyundan sonra yapılan koşu çalışması ve açma-germe hareketleriyle idman tamamlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-09-22 10:07:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.