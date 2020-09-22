Konya'da karantinaya uymayan 323 kişi hakkında adli ve idari işlem

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KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarına uymayanlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 90´ı adli, 233'ü idari olmak üzere 323 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, hastanede karantinadayken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinada iken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmaktan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu' uyarınca haklarında adli işlem başlatılan 90 şüpheliden 33´ü hakkında kamu davasının açıldığı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararının verildiği, 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya dha

2020-09-22 16:03:12



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