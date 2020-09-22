Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (4)



KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi.

Şehit Küçük için Muallimhane Camii önünde düzenlenen cenaze törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile şehit Küçük'ün ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende güçlükle ayakta durabilen Onur Küçük'ün eşi Gül Küçük'e, kadın polis memurları destek oldu. 3 kardeş olan şehidin Muş'ta görev yapan ikiz kardeşi Musa Küçük'ün de polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit Küçük'ün Şırnak'taki hendek operasyonunda görev yaptığı belirtildi. Şehit polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2020-09-22 17:17:19



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