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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli başkanlardan Hasan Kılca’ya ziyaret

İHA

Bitlisli başkanlardan Hasan Kılca’ya ziyaret

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bitlis’in Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk ve Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz’u makamında ağırladı.
Bitlis Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk ve Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bitlisli konuklarına Karatay Belediyesi olarak yaptıkları hizmetler ile hayata geçirdikleri projeler ilgili bilgi verdi.

Bitlis ve Karatay arasında işbirliği
Misafirperverliğinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Bitlisli başkanlar, Konya ve Bitlis arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesi adına her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. itlis ile Konya belediyeleri arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandığına dikkat çeken Bitlisli başkanlar, “Konya belediyeleri, her zaman fikir alışverişinde bulunduğumuz, tecrübe paylaşımı yaptığımız belediyelerimizdir. Karatay Belediyemiz ile de bu işbirliği ve kardeşliğimizin daha da pekişmesi adına ortak birçok yapmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Millete hizmet gömleğini kuşandık”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Bitlisli belediye başkanlarını Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek millete hizmet yolunda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. AK Parti Belediyeciliğinin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir marka olduğunu söyleyen, bu doğrultuda belediyeler arasında deneyim ve tecrübe paylaşımının önemli olduğunu aktaran Başkan Hasan Kılca, Konya ve Bitlis gibi iki kadim şehrin bu bağlamda birbirlerine katacağı çok şeyin olduğuna inandığının altını çizdi. Hasan Kılca, “Millete hizmetin önemli kurumlarından olan belediyeler olarak Doğu’dan Batı’ya birlik ve beraberlik içerisinde gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. AK Partili belediyeler olarak millete hizmet gömleğini kuşandık ve ülke genelinde güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Ortak paydamız milletimiz memleketimiz. Her birimiz emanetçisi olduğumuz makamlarımızda şehirlerimizi aşkla, şevkle ve heyecanla geleceğe hazırlıyoruz. Bu bağlamda daha önce Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerimiz ve Bitlis’teki belediyelerimiz arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Karatay Belediyesi olarak bizler de geçtiğimiz aylarda ise Tatvan ve Günkırı belediyelerimizle kardeş şehir protokolünü imzalamıştık. İnşallah bu adımla deneyim ve tecrübe paylaşımlarımız sayesinde şehirlerimiz önemli kazanımlar elde edecekler. Bitlisli belediye başkanlarımız da bugün bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızla belediyelerimizin birlikte neler yapabileceğini konuştuk ve oldukça da verimli bir görüşme oldu. İnşallah Doğumuzun incisi Bitlisimizin belediyeleri ile de proje ve hizmetlerimizde güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

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