Derebucak’ta okullarda korona virüs denetimleri

Konya’nın Derebucak ilçesinde, 20202021 eğitim yılı ile birlikte yüz yüze eğitim okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için başladı.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, ilçede yüz yüze eğitimin başlaması münasebetiyle eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde denetledi. Bu kapsamda ilçedeki tüm okulları ziyaret eden Akçay, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sırasında maske, fiziki mesafe ve hijyen kurullarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Minik öğrencilerle sohbet de eden Akçay, korona virüs salgını sebebiyle bilgilendirmelerde bulunduğu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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