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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay Çeltik’i ziyaret etti

İHA

Başkan Altay Çeltik’i ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik’te esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan ve planlanan çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Çeltik’i ziyaret etti. Çeltik ziyaretine ilk olarak esnafları ziyaret ederek başlayan Başkan Altay, sonra sırasıyla Çeltik Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı, Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri kapatılacak Çeltik Pazar Alanı ve yine asfaltı Büyükşehir Belediyesi tarafından dökülecek Atatürk ve Mevlana Bulvarı arasındaki yolda incelemelerde bulundu.

"Çeltik'e 40 milyon liralık yatırım yapıldı"
Ardından Çeltik Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Meşe’yle bir araya gelen Başkan Altay, ilçeye bugüne kadar 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Altay, “Şu an itibariyle en önemli işimiz pazar yerinin kapalı hale getirilmesi. Bununla ilgili kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu yıl içinde süreci başlatmayı arzu ediyoruz. Buradaki pazar, sadece Çeltik’e değil, bölgeye de hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Çeltik Belediyesi iş birliği halinde Çeltik için çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.
Başkan Altay, “Başkanımızı kutluyorum. Gönül belediyeciliğini en iyi yapan yerlerden birisi Çeltik. Kendisine başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz, merkezi hükümetimiz, bakanlıklarımız ve ilçe belediyemiz hep birlikte Çeltik’i daha güzel yarınlara kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu sene mahsul iyi, fiyatlar iyi inşallah. Bereketi hep daim olsun. Fiyatlar da hep iyi olsun diye dua ediyoruz. Özellikle fiyatlar için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Konya Ovası’nda çok güzel bir mutluluk oluştu.” diye konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür etti
Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe de, “İlçemizi bugüne kadar yalnız bırakmayarak her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çeltik, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde daha da iyiye gidecek” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, daha sonra Çeltik Kaymakamlığına yeni atanan Yusuf Beran Vuran’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilerken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Küçükhasan Mahallesi’ndeki yol çalışmalarında incelemeler gerçekleştirdi. Başkan Altay, mahalle kahvesini de ziyaret ederek ilçe halkıyla sohbet etti.

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