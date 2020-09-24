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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker’de kampanya döneminin üretim startı verildi

İHA

Konya Şeker’de kampanya döneminin üretim startı verildi

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker’in Çumra Şeker ile birlikte 20202021 Pancar Alım Kampanyası Çumra Şeker’de düzenlenen törenle başladı.
Çumra Şeker Fabrikasının da içinde bulunduğu Çumra Kampüsünde gerçekleştirilen programa, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmancı, İlçe Emniyet Müdürü Barış Şengül, İlçe Tarım Müdürü Fatih Demirci, İlçe DSİ Müdürü Bülent Çınar ile Çumra’daki resmi dairelerin amirleri ve diğer bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri, çalışanlar, üreticiler ve bölge çiftçileri katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda açılış konuşmasını Konya Şeker Genel Müdürü Vural Kâmil Akyazan yaptı. Genel Müdür Akyazan üreticilere seslenerek, “Değerli üreticiler, tarlada verdiğiniz emeğin neticesini alacağınız bir pancar kampanyası daha bugün bu açılışla başlıyor. Bir yıl boyunca, düzenli ve hassasiyetle yetiştirdiğiniz bu ürünlerin size bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu kampanya dönemi 118 gün sürecek. Bu 118 gün boyunca Konya Şeker ve Çumra Şeker olmak üzere iki şeker fabrikamız, Konya Şeker hinterlandında bulunan 222 köyde ve 502 bin 614 dekarlık alanda, 15 bin 47 üreticimizin ürettiği şeker pancarını 8 bölgede, 36 kantarda, 66 boşaltma makinesi ile 7 gün, 24 saat alacak. Bu sene yaklaşık 3 milyon 600 bin ton pancar alımı gerçekleştireceğiz, fireli 3 milyon 600 bin ton pancardan 460 bin ton şeker üreteceğiz. Her iki fabrikamızla günlük 28 bin ton pancar işleyerek, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor. Bu rakamlar iki şeker fabrikamızın 118 günde, yani yaklaşık 4 ayda üretecekleridir. Şeker pancarından ürettiklerimiz diğer üretim zincirlerini de harekete geçirecek.12 ay boyunca Konya Şeker’in çarkları üreticinin tarladaki üretimini desteklemek için, üretimi teminat altına almak, pancar ziraatının ilanihaye devam edebilmesi için dönecek. Salgının gölgesinde yaptığımız bu seneki kampanya açılışımızda salgına rağmen tarlayı boş bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyor, kampanya dönemimizin başta üreticilerimiz olmak üzere şehrimize, ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Çumra Şeker’in, ülkemize ne kadar büyük katkı yaptığı malumunuzdur”
Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da kampanya döneminin hayırlı olması dileğinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı da rahmetle anan Recep Candan, sürecin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Çumra Şeker Fabrikasının bölgenin kalkınması için can damarı bir kuruluş olduğunu belirten Başkan Candan, Mavi Tünel’in tamamlanmasıyla bölgede sulu tarımın daha da artacağını söyledi. Candan kampanya döneminin açılışı kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Çumra Şeker’in, Konya Şeker’in bölgemize, ülkemize ne kadar büyük katkı yaptığı malumunuzdur. Bu konuda, Çumra Şeker’in en başta kuruluşundan beri büyük emekleri olan Recep Konuk Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu kampüste sadece Çumra Şeker değil, onlarca fabrikamız var, burada çalışan binlerce kardeşimiz var, burada çalışanların dışında dolaylı olarak nakliye sektörü başta olmak üzere yan sektörler de destekleniyor. Gerek Çumra Şeker’in gerekse de entegre tesislerin faaliyeti ile Çumra ekonomisine çok büyük bir katkı sağlanıyor, Çumra’nın sosyal hayatının düzenli olmasına çok büyük katkı sağlanıyor, Çumra’da toplu konutun ilerlemesine katkı sağlanıyor, bunları da yeri geldiğinde tespit etmemiz gerekiyor. Bu vesileyle, bu tesislerin kurulmasından bu noktaya kadar gelmesinde emeği geçenlere huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çiftçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi.

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