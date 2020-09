Konya'da koronavirüs hastalarının evine, mobil ilaç dağıtımı 

İsmail AKKAYATolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA Valisi Vahdettin Özkan, evde tedavi gören koronavirüslü hastalara ilaçlarının Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Mobil İlaç Dağıtım Merkezi' sayesinde evlerine ulaştırıldığını, 'Alo Covid Danışma' hattıyla da herkesin virüsle ilgili sorularına cevap bulabildiğini söyledi. Kentteki vaka artış oranının son günlerde azalmaya başladığını belirten Özkan, ''Risk bitmiş değil, dikkatli olacağız. Dikkatimizi daha da artıracağız. Kurallara uymayı en yüksek seviyede topyekun yapacağız ki bu mücadeleyi hep beraber kazanalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısının artığı iller arasında gösterdiği Konya'da son günlerde vaka artış oranında azalma yaşanmaya başladı. Azalmanın nedeni ise halkın maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesinin yanı sıra, Konya Valiliği öncülüğünde hazırlanan eylem planı kapsamında, analiz birimi, filyasyon, izolasyon takip ve evde tedavi teşhis ekibi gibi birbirine zincirleme olarak çalışan ekiplerin kurulması olarak görülüyor. Bunun yanı sıra son pozitif hastaların bulaş riskini azaltmak için kurulan ve hastalara ilaçlarını götüren Mobil İlaç Dağıtım Merkezi de büyük avantaj sağlıyor.

ANALİZ BİRİMİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, son 2 ayda salgınla mücadele için hazırladıkları eylem planı kapsamında ilk olarak, salgını önlemek için analiz birimi kurduklarını belirtti. Analiz biriminin neler yaptığını anlatan Vali Özkan, şunları söyledi:

''Analiz birimini kurduk. Salgınla mücadeleyi etkinleştirmek, yaygınlaştırmak, her ferdin sağlığını korumak ve her ferdi, bu mücadeleye dahil etmek için neler yapılmalı, hangi mahallede, hangi sektörde, hangi apartmanda, hangi kuruluşlarda ne yapılmalı, bunların analizi yapılıyor. Bunlar İl Hıfzıssıhha Kurulu'na bildiriliyor ve biz ona göre refleks alıp, karar alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Bu, pandemi eylem planında tedavi ayağının dışında önleyici tedbirler noktasında oluşturulan bir mekanizmadır.''

Özkan, eylem planına diğer kurum ve sektörlere ait araç gereç ve personeli tahsis etmek için hukuki olarak mevzuattan kaynaklanan sağladığı avantajlardan faydalanmak ve kriz imkan kabiliyeti nedeniyle AFAD gibi güçlü aktörü de bu plana dahil edip, alınacak uygulamaları daha hızlı hayata geçirdiklerini belirtti.

450 KİŞİ FİLYASYON, 385 KİŞİ İZOLASYON TAKİP EKİBİ

Özkan, pozitif hastaların temasta oldukları kişileri tespit etmesini sağlayan filyasyon ekibini 3 katına çıkartıp, 450 kişiye ulaştırdıklarını, bunun yanı sıra karantina kapsamında evde olması gereken kişilerin takibi için de sağlık çalışanları dışında öğretmen ve bölgesine göre polis veya jandarmadan oluşan 385 kişilik izolasyon takip ekibi kurduklarını söyledi. Özkan, ''385 kişilik izolasyon takip ekibimiz, evinde olması gereken hastaları sürekli takip ediyor. Aileyi ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderme konusunda Vefa Hizmet Gruplarıyla bağlantısını sağlıyor hem de evde kalmaları yönünde telkin ediyor. Aynı şekilde akrabasına veya bulunduğu apartmanın yöneticisine tembihleyerek hem ihtiyaç olunca aranması hem de dışarı çıkmama yönünde sosyal denetim mekanizmasını kurduk. Bu da bulaşın önlenmesi açısından riski bertaraf eden önemli müdahale aracı haline geldi'' diye konuştu. Özkan, aralarında doktorların da bulunduğu 80 kişilik ekibin de evde teşhis ve tedavi uyguladığını kaydetti.

'COVİD DANIŞMA HATTI'

Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde koronavirüs danışma hattı kurduklarını belirtti. Özkan, ''İl Sağlık Müdürlüğü'nde 'Covid Danışma Hattı kurduk. '(0 332) 310 42 42' numaralı danışma hattında 35 arkadaşımız çalışıyor. Covid´le ilgili sorunu olan bütün vatandaşlarımız bu hattı arayabilir. Evde olan pozitif hastaları takip etmek üzere 'Evde Pandemi Takip' birimini kurduk. Pandemi takip biriminde 100 kişi çalışıyor. Bunlarda evde tedavi olan vatandaşlarımız tek tek aranıp, ihtiyaçları ve tedavisi takip edilmektedir'' dedi.

MOBİL İLAÇ DAĞITIM MERKEZİ

Özkan, bulaş riskini azaltmak için evde tedavi gören pozitif hastaların ilaçlarını evlerine teslim etmek için de 'Mobil İlaç Dağıtım Merkezi'ni kurduklarını söyledi. Özkan, şöyle konuştu:

"Eve gönderilen hastalarımızla ilgili hastanelerimizde teşhis konulduğu, testlerin sonucu netleştiği zaman, doktorlarımız ilaçları reçete haline getiriyor ve ilaç dağıtım merkezine bildiriyor. Mobil ilaç dağıtım ekibi ilaçları hastalarımıza teslim ediyor. Mobil ilaç dağıtım servisimiz, il merkezinde 12 ekip, dış ilçelerimizde her sağlık müdürlüğümüzün kendi ekibini oluşturmasıyla bu faaliyet icra ediliyor. Bununla pozitif olan insanın, tekrar tekrar hastaneye gelmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşın önlenmesi yönünde ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Hızlı bir şekilde tedaviye başlamış oluyoruz. Daha ileri aşama zatürre gibi komplikasyonu önlemiş oluyoruz. Bununla yoğun bakımlardaki hastane üzerindeki yükü azaltmış oluyoruz.''

3 BİN KİŞİYE MASKE CEZASI

Konya Valisi Vahdettin Özkan, PCR testlerinin daha hızlı çıkması için laboratuvar sayısını 5'e çıkarttıklarını ve bunların 2'sinin de 24 saat çalıştığını söyledi. Özkan, sosyal destek amaçlı, ekonomik istikrar paketi, kısa çalışma ödeneği altında 324 milyon lira dağıtıldığını, 18 bin iş yerinde gıda denetimi yapıldığını, 3 bin kişiye maske takmadıkları için ceza uygulandığını kaydetti.

RİSK BİTMİŞ DEĞİL

Özkan, son günlerde vaka sayı artışında azalma olduğunu belirterek, ''Artış yok. Kontrol sağlandı ama bu kuralları gevşetmemiz anlamına gelmemeli. Maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edeceğiz ki sıfırlayalım. Risk bitmiş değil, dikkatli olacağız. Dikkatimizi daha da artıracağız. Kurallara uymayı en yüksek seviyede topyekun yapacağız ki bu mücadeleyi hep beraber kazanalım'' dedi.

AİLE ÇEVRESİNDEKİ TEMASLAR FAZLA

Aile çevresindeki temasların azaltılması gerektiğini vurgulayan Özkan, ''Aile çevresindeki temaslar fazla ve bu temasların azaltılması lazım. Ev toplantıları, günler ve diğer hususlarla ilgili Hıfzıssıhha Kurulu kararımız var. Sadece kamuya açık alanda değil. Evlerde de apartman toplantıları, ev sohbetleri, hanımların kendi aralarında yaptığı günleri, beylerin kendi aralarında yaptığı günleri, sohbetleri bu pandemi gününde kesinlikle yapmamalıyız" diye konuştu. Özkan, hastanelerdeki yoğunluk oranının da Türkiye ortalamasına yakın olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS HASTASINDAN MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI

Mobil İlaç Dağıtım ekibi tarafından evine ilaçları ulaştırılan ve evinde koronavirüs tedavisi gören Musa Çiğil, ''Evimde koronavirüs tedavisi görüyorum. Devletimiz sağ olsun ilaçlarımızı evimize kadar getiriyor. Herkesin, maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmesini rica ediyorum" dedi.

