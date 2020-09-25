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Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş

DHA

Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde evinde bakıcılığını yaptığı 20 aylık Kumsal Bayram´ın balkondan düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Bahriye Y. (46), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bahriye B.'nin ifadesinde mutfaktan döndüğünde Kumsal'ı balkonda göremediğini belirterek, ''Kumsal'ın ve benim oturduğum yerin yanında bulunan sürgülü pencerenin bir tanesi 8-10 santimetre kadar açıktı. 8-10 santimetre açık olan camın Kumsal'ı aramak için balkona gittiğimde biraz daha açılmış olduğunu gördüm. Kumsal'ın nasıl düştüğünü tahmin edemiyorum" dedi.
Olay, çarşamba günü İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu´nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ile kendisi gibi öğretmen olan Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu´nda görevli eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verirken, kızları Kumsal´ı üst kat komşuları Bahriye Y.'ye bıraktı. Minik Kumsal, 7´nci katın balkonundan düştü. Çığlıklar üzerine dışarı çıkan Mustafa Bayram, otomobille kanlar içinde kalan kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kumsal'ın cenazesi dün gözyaşları içinde Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BALKONUN BİR PENCERESİ AÇIKMIŞ 
Olayın ardından bakıcılık yapan Bahriye Y., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumsal Bayram'ın bakıcılığını yaptığını belirten Bahriye Y., ifadesinde, Deniz Bayram´ın kızı Kumsal'ı saat 10.00 sıralarında kendisine getirip bıraktığını söyledi. Kumsal ile balkonda kahvaltı yaptıklarını belirten Bahriye Y., ''Kahvaltıyı da balkonda yaptık. Balkonda oturduğumuz esnada ben daha önceden hazırladığım hamurla pişiye benzer bir börek yaparak üzerini çikolata ile süsledim. Deniz Bayram'a mesaj atarak kapıya bırakacağım, dedim. Bu sırada Kumsal ile birlikte balkonda oturuyorduk. Kumsal'ı balkonda bulunan çıkıntı şeklindeki mermerin üstüne oturttum. Daha sonra Kumsal'ı oturduğu yerden alarak aşağıya indirdim'' dedi.
Hamur yaptığı tepsiyi mutfağa götürdüğünü belirten Bahriye Y. ''Ben mutfağa gittiğimde Kumsal balkonda bulunuyordu. Eşarbım antrede bulunan sehpanın üzerinde bulunuyordu. Eşarbımı almak için antreye gittim. Eşarbımı elime aldım ve daha sonra mutfakta bulunan tabakla Kumsal'ı almak için geri gittiğimde onu balkonda göremedim. Arkamdan geldiğini düşünerek sağa sola baktım; ancak yine göremedim. Bunun üzerine hemen balkona gittim. Balkondan aşağıya baktığımda Kumsal'a aşağıda yerde gördüm. Olay olduğu anda evde sadece Kumsal ve ben vardım. Balkonumuzda açılır kapanır pencerelerden var. Balkonda bulunan pencerelerden sadece bir tanesi köşede bulunan açıktı. Balkonda benim oturduğum tahta sandık gibi olan oturak bulunuyordu. Kumsal'ın oturduğu pencere kenarında bulunan mermerin üstende minder vardı. Balkonun camekanları sürgülüydü. Kumsal'ın ve benim oturduğum yerin yanında bulunan sürgülü pencerenin bir tanesi 8-10 santimetre kadar açıktı. 8-10 santimetre açık olan camın Kumsal'ı aramak için balkona gittiğimde biraz daha açılmış olduğunu gördüm. Kumsal'ın nasıl düştüğünü tahmin edemiyorum. Nasıl düştüğünü aklım fikrim almıyor'' diye konuştu.
Bahriye Y., Cumhuriyet Savcısı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-25 11:03:21

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