Park halindeki otomobilde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobilde yangın

İHA

Park halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde bir okulun yanında park halindeki Mehmet Yıldız'a ait 06 AB 2474 otomobil bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 54 bin 852 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 54 bin 852 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Patlıcan ve zeytin dolu çuvallarından uyuşturucu ele geçirildi Konya’da çuval içerisinde zeytin ve patlıcanların arasına gizlenmiş ve polisten kaçarken kaza yapan bir araçta toplamda 76 kilo 308 gram plaka esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Patlıcan ve zeytin dolu çuvallarından uyuşturucu ele ...
Başkan Altay, Yunak ve Tuzlukçu’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Altay, Yunak ve Tuzlukçu’da incelemelerde ...
Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan düşmüş
YEREL HABERLER Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiğinde balkondan ...
Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Altay'dan İtfaiyecilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Altay'dan İtfaiyecilik Haftası mesajı
Konya'da koronavirüs hastalarının evine, mobil ilaç dağıtımı 
YEREL HABERLER Konya'da koronavirüs hastalarının evine, mobil ilaç ...
Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
Konya'da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçak silah operasyonu
Ereğli Belediyesinden depremde evi zarar gören vatandaşlara yardım
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden depremde evi zarar gören ...
Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek
YEREL HABERLER Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar ...
Konya Şeker’de kampanya döneminin üretim startı verildi
YEREL HABERLER Konya Şeker’de kampanya döneminin üretim startı ...
Başkan Altay Çeltik’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Çeltik’i ziyaret etti
KTO ve ATSO’da kurulan “Üye Hizmet Merkezi” basına tanıtıldı
YEREL HABERLER KTO ve ATSO’da kurulan “Üye Hizmet Merkezi” basına ...
Selçuklu’da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
(Düzeltme) Canlı ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü
YEREL HABERLER (Düzeltme) Canlı ders veren öğretmen çiftin 1,5 ...
Başkan Altay gündemi ve Konya yatırımlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Altay gündemi ve Konya yatırımlarını ...
Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran görevine başladı
YEREL HABERLER Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran görevine başladı
Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar
YEREL HABERLER Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem ...
Derebucak’ta okullarda korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Derebucak’ta okullarda korona virüs denetimleri
Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Canlı ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü
YEREL HABERLER Canlı ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki ...
Bir saat etrafı kontrol etti, elektrikli motosikleti çaldı
YEREL HABERLER Bir saat etrafı kontrol etti, elektrikli motosikleti ...
Hüyük’te korona virüs denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te korona virüs denetimleri yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X