ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirilen şahıs tutuklandı

Konya'da iki ayrı ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 1215 Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya Valiliği yanı Kayalıpark'ta bulunan bir ATM ve Valilik karşısında bulunan bir bankanın ATM’sine kart kopyama aparatı yerleştirilmesi olayı ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. ATM kamera kayıtları ve MOBESE kayıtları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; kopyalama aparatını yerleştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs dün gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.