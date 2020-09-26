Yaralı bulunan sarı asma kuşu tedavi altına alındı

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Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı vaziyette bulunan sarı asma kuşu hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde vatandaşlar, uçamaz vaziyette yaralı bir kuş buldu. Vatandaşlar, yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölgesi Konya Şubesi Müdürlüğüne götürdü. Görevliler, bilimsel adı 'oriolus' olan sarı asma kuşunu tedavisinin yapılması için Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine teslim etti. Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar tabiata salınacağı öğrenildi.

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