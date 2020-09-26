Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da aralarında bulunduğu kafile siyahbeyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyahbeyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ersin, Utku, Montero, Erdoğan, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Gökhan, Güven, Aboubakar, Larin.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.