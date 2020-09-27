MHP Konya il kongresi yapıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “Demirtaş’a güzelleme yapıyorlar. Neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya il kongresi yapıldı. Tek listenin yer aldığı kongrede mevcut başkan Remzi Karaaslan il başkanlığına seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı konuşmasında, muhalefeti Selahattin Demirtaş’a yönelik açıklamaları üzerinden eleştirdi.

MHP ilçe teşkilatlarında 13. olağan büyük kurultay süreci kapsamında tamamlanan kongrelerin ardından Konya il teşkilatı kongresi de yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen kongrede, sosyal mesafe kuralı gereği boş bırakılan koltuklarda ‘Ülkücü Şehitler’in fotoğrafları ve isimleri yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu’nun da katılarak bir süre izlediği kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptı. Genel başkan Devlet Bahçeli’nin mesajının milletvekili Esin Kara tarafından okunmasının ardından konuşan MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, partilerinin güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Karaaslan, “Bu birlik ve beraberliğin berekete dönüşeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Tüm teşkilatlarımızın, bayrağı bir adım öteye taşıyacağına inancım tamdır. Milliyetçi Hareket yarın; bugünden daha güçlü olacaktır. Bu inanmışlık ve adanmışlık; Liderimiz Devlet Bahçeli’nin önderliğinde, tüm teşkilatlarımızda mevcuttur. MHP tüm kadrolarıyla, dün olduğu gibi, yarın da; ülkemizin bükülmez bileği, keskin kılıcı, sarsılmaz iradesi olacaktır” dedi.



“Neyin şerefi, ne madalyası?”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise konuşmasında, muhalefeti Selahattin Demirtaş üzerinden eleştirdi. Terör operasyonları kapsamında tutuklanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın içeride yattığı süreyi göğsünde bir şeref madalyası olarak taşıyacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatan Kalaycı, “Neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz, bari Allah’tan korkun, şehitlerimizden utanın” diye konuştu.

Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunların dillerinde hep Demirtaş var. Yatıp kalkıp Demirtaş diyorlar, tahliyesini istiyorlar. Terör örgütü yöneticiliği ve propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan tutuklu olan Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Bebek katili terörist başının heykelini dikeceğini söyleyen, 54 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 68 Ekim kalkışmasının azmettiricisi, teröristleri kazdıkları çukura gömdüğümüz ama 793 kahramanımızı şehit verdiğimiz hendek terörünün azmettiricisi olmaktan yargılanan Demirtaş’a güzelleme yapıyorlar, kahvaltı muhabbetti yapıyorlar, utanmadan şeref madalyasına layık görüyorlar. Ne kahvaltısı, neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz, bari Allah’tan korkun, şehitlerimizden utanın. Yine bunlar belediye başkanlarının görevden alınmasına karşı çıkıyorlar, kayyum uygulamasını eleştiriyorlar. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, bu milletin imkan ve kaynaklarını terör örgütüne aktaranları görevden almayacaksınız da ne yapacaksınız.”

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek listenin yer aldığı kongrede mevcut başkan Remzi Karaaslan delegelerin oylarıyla il başkanlığına seçildi.

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