Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı.

Bisiklet şehri Konya, uluslararası bir bisiklet organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. 1994 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen, 2017 yılında yapılan başvuruyla da uluslararası takvimdeki yerini alan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye ile birlikte 5 ülkeden 12 takımın ve yaklaşık 110 sporcunun derece elde edebilmek için pedal çevirdiği turun ikinci ve son etabı, Mevlana Meydanı’ndan başlayıp Çumra güzergahının ardından Meram Belediyesi önünde sona erdi. 133.5 kilometrelik ikinci etap yarışında; Rusya’dan Maksim Piskunov finiş çizgisini ilk sırada geçerek şampiyon oldu. İkinciliği yine Rusya’dan Artur Ershov kazanırken, yarışmanın üçüncülüğünü ise Fransız Vincent Louiche göğüsledi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve protokolün elinden aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yarışma sonrası Vali Özkan, Başkan Altay ve protokole plaket takdim etti.

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