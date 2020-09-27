İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar



İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mustafa Savranlar üstlendi.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, deplasmanda Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Rio Ave maçlarında takımının başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, Rio Ave'deki ilk 11'e göre kaleyi Utku Yuvakuran yerine Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Montero yerine Vida, Rıdvan Yılmaz yerine N'Sakala'yı oyuna dahil oldu. Mensah ve Hüseyin Atakan Üner de ilk 11'de yer aldı. Siyahbeyazlı ekip sahaya kırmızı formayla sahaya çıktı.

YENİ TRANSFER ABOUBAKAR İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

ATİBA KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

KRAVETS İLK KEZ KADRODA

İttifak Holding Konyaspor'un hafta içerisinde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets'te yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı.

KONYASPOR'DA 2 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 39'UNCU RANDEVU

İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini Beşiktaş, 4'ünü Konyaspor kazanırken 12 maçta berabere sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-09-27 16:15:35



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