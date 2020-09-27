Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan şüpheli 2 şahıstan birinin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulu Cami civarında A.Y. ve A.A. isimleri şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında A.Y.'nin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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