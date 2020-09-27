İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından



Sergen Yalçın: Alınan skor ve oynanan oyunun çok bahane edilecek bir tarafı yok

İsmail Kartal: Dersimize iyi çalıştık

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) -

Süper Lig´in 3´üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor´a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Biçim açımızdan çok açıklanacak bir oyun yok. Ama ağır bir mağlubiyet aldık. Camia ve taraftarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra bizim için daha zor olacak. Bunun altından kalkmamız gerekecek. Bu oyun ve skorun altından kalkmamız için çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekecek. Zor bir dönemden geçiriyoruz. Gerçekten de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımızda oyunsal anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışacağım. Kolay olacağını çok düşünmüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezonun başı olması bizim için bir avantaj ama tabi alınan skor ve oynanan oyunun çok bahane edilecek bir tarafı yok. Bunun altından kalkmak için çok daha fazla çalışmamız gerekecek. Belki herkesin aklı başına gelir. Özellikle oyuncu grubundan bahsediyorum. Herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah bundan sonra bunları yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"ALINMIŞ MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM"

Rio Ave maçının yorgunluğu nedeniyle mi, böyle bir mağlubiyet alındı sorusuna Yalçın, "Perşembe günü çocuklar ağır bir maç oynadılar. 120 dakika bir oyun oldu. Kolay değil, arka arkaya tempolu oynamak. Bu tür bahaneler üretmek istemiyorum. Perşembe günü oynamayıp bu maçta oynayan birçok oyuncu vardı. O yüzden çok da sahanın içine girmek istemiyorum. Sahanın içine girilecek bir durum söz konusu değil. Takımın teknik direktörü benim, sorumlusu da benim, oynanan oyunun da mağlubiyetinde sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Bireysel olarak bakmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak hiçbir şey yapmadık sahada. O yüzden işin o tarafına girmek istemiyorum. Alınan ağır mağlubiyetten üzgünüz. Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Alınmış bir mağlubiyetin sorumlusu da benim" şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hafta içi Beşiktaş'a çok çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. Ben ve ekibimde çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste biz onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de zaferler gelmez. Gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik, disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularımda taktik ve disiplin olarak maç başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümünde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra birazcık daha takımımızın seviyesini yukarı doğru çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını biliyorum. Çok daha iyi mücadele eden, savaşan başarılı olabilecek bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bütün planlamam ve hedefim bu" diye konuştu.

Kartal, Konyaspor'u ligin ilk 10 takımı içinde yer almasını hedeflediğini ve bu yönde de çalışmalar yapacaklarını söyledi.

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İsmail Kartal açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-09-27 19:28:56



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