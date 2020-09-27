İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından


Sergen Yalçın: Alınan skor ve oynanan oyunun çok bahane edilecek bir tarafı yok
İsmail Kartal: Dersimize iyi çalıştık 
İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) - 
Süper Lig´in 3´üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor´a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Konyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Biçim açımızdan çok açıklanacak bir oyun yok. Ama ağır bir mağlubiyet aldık. Camia ve taraftarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra bizim için daha zor olacak. Bunun altından kalkmamız gerekecek. Bu oyun ve skorun altından kalkmamız için çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekecek. Zor bir dönemden geçiriyoruz. Gerçekten de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımızda oyunsal anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışacağım. Kolay olacağını çok düşünmüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezonun başı olması bizim için bir avantaj ama tabi alınan skor ve oynanan oyunun çok bahane edilecek bir tarafı yok. Bunun altından kalkmak için çok daha fazla çalışmamız gerekecek. Belki herkesin aklı başına gelir. Özellikle oyuncu grubundan bahsediyorum. Herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah bundan sonra bunları yaşamayız" ifadelerini kullandı.
"ALINMIŞ MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM"
Rio Ave maçının yorgunluğu nedeniyle mi, böyle bir mağlubiyet alındı sorusuna Yalçın, "Perşembe günü çocuklar ağır bir maç oynadılar. 120 dakika bir oyun oldu.  Kolay değil, arka arkaya tempolu oynamak. Bu tür bahaneler üretmek istemiyorum. Perşembe günü oynamayıp bu maçta oynayan birçok oyuncu vardı. O yüzden çok da sahanın içine girmek istemiyorum. Sahanın içine girilecek bir durum söz konusu değil. Takımın teknik direktörü benim, sorumlusu da benim, oynanan oyunun da mağlubiyetinde sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız.  Bireysel olarak bakmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak hiçbir şey yapmadık sahada. O yüzden işin o tarafına girmek istemiyorum. Alınan ağır mağlubiyetten üzgünüz.  Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Alınmış bir mağlubiyetin sorumlusu da benim" şeklinde konuştu.
İSMAİL KARTAL: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK 
Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hafta içi Beşiktaş'a çok çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. Ben ve ekibimde çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste biz onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de zaferler gelmez. Gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik, disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularımda taktik ve disiplin olarak maç başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümünde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra birazcık daha takımımızın seviyesini yukarı doğru çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını biliyorum. Çok daha iyi mücadele eden, savaşan başarılı olabilecek bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bütün planlamam ve hedefim bu" diye konuştu.
Kartal, Konyaspor'u ligin ilk 10 takımı içinde yer almasını hedeflediğini ve bu yönde de çalışmalar yapacaklarını söyledi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sergen Yalçın´ın açıklamaları
İsmail Kartal açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2020-09-27 19:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Durdurulan şüpheli araçtan pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan şüpheli araçtan pompalı tüfek ele ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
Başkan Altay Kubbe-i Hadra’daki restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay Kubbe-i Hadra’daki restorasyon ...
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı
MHP Konya il kongresi yapıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “Demirtaş’a güzelleme yapıyorlar. Neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz"
YEREL HABERLER MHP Konya il kongresi yapıldı MHP Genel Başkan ...
Beyşehir Gölü'nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı
Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak ...
Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 ...
Selçuklu'da ağaç budama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da ağaç budama çalışmaları sürüyor
Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
Beşiktaş kafilesi Konya'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya'da
Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu ...
Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X