Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz" dedi.

Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali, tamamen bittiğinde toplam 1300 megavat güce sahip olacak. Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin, 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde, bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.

`GÜNEŞ OVASI´

Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Şu an da tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük" dedi.

'PANELLER YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE BİR YERLİLİKLE ÜRETİLİYOR'

Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, "O dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın da gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği bir proje. Çünkü bu proje Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak fabrika açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos'ta yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları (bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi" diye konuştu.

'ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI'

Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten Ata, "Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor" dedi.

'DAHA VERİMLİ PANELLER ÜRETECEĞİZ'

Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve daha verimli panellerin üretimi için çalışıldığını belirten Ata, "YEKA projesi, yenilenebilir enerjinin payını artırmakla kalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de yerli olarak geliştirilmesini temin ediyor. Orada sadece fabrika yok. Ar-Ge merkezimiz var. Şu anda 110 personel, 100'ün üzerinde mühendis Ar-Ge merkezimizde bu panellerin, güneş hücrelerinin daha verimlilerini geliştirmek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda daha verimli paneller üreteceğiz. Daha verimli hücreler üreteceğiz. Hücre teknolojisini, fotovoltaik panel teknolojisini geliştireceğiz. Yenilenebilir enerjinin payının arttırılması sadece ülkemiz açısından değil, insanlık açısından da çok büyük bir adım. Çünkü son yüz yılda özellikle fosil yakıtlarının inanılmaz boyutlarda tüketilmesi sonucu küresel boyutta iklim değişiklikleri, ısınma oldu. Bu görmüş olduğunuz havza eskiden bir göldü. Bulunduğumuz yerde halk 30 yıl önce balık avlıyormuş. Peki neden kurudu? Son 30 yılda buradaki buharlaşma yağışın tam üç katı gerçekleşmiş. Küresel iklim değişikliğinin sonucu. Bu da bir ironi. İnsanlığın fosil yakıtlarını inanılmaz boyutlarda kullanmasıyla kuruyan bir göl yatağına biz bugün güneş panellerini kurarak bir yerde iklim değişikliğine dur diyoruz. Engellemek için çok büyük bir katkıda bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİN BİNDE BİRİNİ KARŞILAYACAK'

Projenin 32 ayda tamamlanacağını belirten Murtaza Ata, projenin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceklerini söyledi. Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılayacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız" dedi.

2 BİN 600 FUTBOL SAHASI

Santralin uzaydan görülebileceğine de dikkat çeken Murtaza Ata, "Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane futbol sahasını buraya sığdırabiliriz" dedi.

Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen bir sisteme sahip Karapınar Güneş Enerji Sistemi, böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek. Panellerin iki yüzü de elektrik üretebileceğinden yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak. Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ

