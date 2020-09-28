Diyetisyen Büyükzeren: “Yeterli ve dengeli beslenmemek, vücudun çalışmasında aksaklıkların olmasına sebebiyet verir”

Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, yetersiz ve dengesiz beslenmenin vücudun çalışmasında aksaklıklara sebebiyet vereceğini söyledi.

Medova Konya Hastanesi Diyetisyeni Mukadder Büyükzeren, sağlıklı yaşayabilmek için birçok besin öğesine gereksinim olduğunu anlatarak, insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıkla uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiğinin belirlendiğini ifade etti. Besin öğelerinin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, sağlığın bozulacağını belirten Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, “Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Gereğinden az besin tüketilirse de yetersizliğe bağlı birçok rahatsızlık görülür. Bu duruma "Dengesiz Beslenme’’ denir. İnsanların yetersiz ve sağlıksız beslenmesi sonucu vücutları bu yetersizliğe cevap verir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu olumsuz tepkiler veren vücudumuz sağlığını yavaş yavaş kaybeder. Vücudun çalışması ve metabolizma hızı yavaşlar, kilo artışı başlar” dedi.

Dengesiz beslenmenin sonuçlarını anlatan Mukadder Büyükzeren, “Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmemek vücudun çalışmasında aksaklıkların olmasına sebebiyet verir. Büyüme ve gelişmenin yerine getirilemez ve gelişim geriliğine sebep olur. Vitamin ve mineral alımı bozulacağı için birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Bağışıklığın düşmesine sebep olur ve hastalıklar uzun sürer. Obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıkların yolunu açar. Kemik ve kas sorunlarını beraberinde getirebilir. Dikkat ve odaklanma süresinin azalmasına neden olur. Cilt problemlerine yol açar” ifadelerini kullandı.



“Bireylerin beslenme durumları, kan tahlilleri ile bilimsel araştırmalarla saptanabilmektedir”

Bir toplumdaki bireylerin yeterli ve dengeli beslenip beslenmediklerini sadece dış görünüşüne bakarak karar vermenin doğru olmadığını dile getiren Büyükzeren, “Bireylerin beslenme durumları, kan tahlilleri ile bilimsel araştırmalar çerçevesinde yorumlayarak saptanabilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalar, toplumumuzun önemli bir kısmının yetersiz ve dengesiz beslenmekte olduğunu göstermektedir. Dengesiz beslenmenin nedenleri araştırıldığı zaman, doğru beslenme ilkelerinin bilinmediği, göz ardı edildiği ve sosyal medyanın yanıltıcı etkileri görülmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması açısından diyetisyen desteği almak büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

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