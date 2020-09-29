Bozkır yollarına Büyükşehir standardı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde sıcak asfalt ve mahalle yolu çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 3 kilometre uzunluğundaki İsmet İnönü Caddesinde sıcak asfalt çalışması yapıyor. İlçede 2020 yatırım programı kapsamında 8 kilometre mahalle yolunu tamamlayan Büyükşehir, 25 kilometrelik Üçpınar Yayla Yolu’ndaki çalışmaları da sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerdeki yolların kalitesini artırmak için hem ilçe merkezlerinde hem de mahalle yollarında hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyledi. İlçe belediyeleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “İlçe merkezlerimize prestij caddeler kazandırdık. Tüm ilçelerimize parke taşı desteğimiz devam ediyor. Ayrıca ilçelerimizde mahalle yollarının standardını yükselterek vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Bozkır ilçe merkezinde Büyükşehir ekiplerimiz İsmet İnönü Caddesi’nin bulunduğu 3 kilometrelik yola 6 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Dün başlayan çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Bozkır’da 2020 yatırım programı kapsamında 8 kilometre mahalle yolunu tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, 25 kilometrelik Üçpınar Yayla Yolu’ndaki çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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