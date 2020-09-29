Otomobil kargo aracıyla çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil kargo aracıyla çarpıştı

İHA

Otomobil kargo aracıyla çarpıştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile kargo minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, BeyşehirAkseki Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. H.B. (82) yönetimindeki 42 S 7228 plakalı Renault marka otomobil Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bölünmüş yolun karşı şeridine geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 34 VEZ 33 plakalı Volkswagen marka kargo minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
YEREL HABERLER Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
Konya Emniyetinden denetimler
YEREL HABERLER Konya Emniyetinden denetimler
Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Bozkır yollarına Büyükşehir standardı
YEREL HABERLER Bozkır yollarına Büyükşehir standardı
Konya’da otomobilde 6 tabanca ve pompalı tüfek bulundu
YEREL HABERLER Konya’da otomobilde 6 tabanca ve pompalı tüfek ...
Meram Belediyesi spor tesislerinde kış kayıtları başladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi spor tesislerinde kış kayıtları ...
İki arkadaşın ağır yaralandığı silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İki arkadaşın ağır yaralandığı silahlı saldırıda 2 ...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu
YEREL HABERLER Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri ...
NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı
YEREL HABERLER NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı
Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
YEREL HABERLER Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
Akşehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla yarıştı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla ...
Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımından TEKNOFEST 2020’de büyük başarı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımından TEKNOFEST ...
Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları ...
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli'de yakalandı
YEREL HABERLER Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli'de ...
Diyetisyen Büyükzeren: “Yeterli ve dengeli beslenmemek, vücudun çalışmasında aksaklıkların olmasına sebebiyet verir”
YEREL HABERLER Diyetisyen Büyükzeren: “Yeterli ve dengeli ...
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve ...
Uzaydan görülecek, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Türkiye tarihinin en stratejik projelerinden olan, Konya’nın Karapınar ilçesinde yerli üretim panellerle kurulmaya başlayan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 2 bin 600 futbol sahasına eşit alanda güneş enerjisinden elektrik üretecek Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: “Nasıl ki petrol stratejik bir enerji kaynağıysa, bu paneller petrol gibi, bu asrın petrolü”
YEREL HABERLER Uzaydan görülecek, 2 milyon kişinin elektrik ...
Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de yakalandı
YEREL HABERLER Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de ...
Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik ...
Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine ...
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X