Otomobil kargo aracıyla çarpıştı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile kargo minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirAkseki Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. H.B. (82) yönetimindeki 42 S 7228 plakalı Renault marka otomobil Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bölünmüş yolun karşı şeridine geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 34 VEZ 33 plakalı Volkswagen marka kargo minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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