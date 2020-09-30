KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında öğrenci ve akademik personel değişim programları, araştırma alt yapıları, bilimsel projelerde iş birliği ve akademikkültürel ortaklığı desteklemeyi öngören protokol imzalandı.

Birçok farklı ülkede bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içine girerek, yurtdışı ilişkilerini güçlendiren KTO Karatay Üniversitesi, yeni bir iş birliği anlaşmasına daha imza attı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen üniversitelerinden Azerbaycan Teknik Üniversitesi, tam adıyla “Azerbaycan Texniki Universiteti” ile sosyal ve kültürel ilişkileri artırarak, akademik ve kültürel bir ortaklık geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol anlaşmasıyla KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenleri, Azerbaycan Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Biriminde görev yapan İngilizce öğretmenlerine hizmet içi eğitim programı hazırlayacak. Uzaktan eğitimden sıkça faydalanılan şu dönemde 5 günlük, her bir gün 3 saat anlatımlı dersler verilecek. Bu sayede bir yıllık İngilizce hazırlık sonunda öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmesi, öğrenci değişim programlarına kabulün sağlanması, öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerine katılımın arttırılması, mühendislik derslerinin İngilizce takip edilmesi gibi konular amaçlanıyor.



“Azerbaycan Teknik Üniversitesi akademisyenlerine hizmet içi eğitim vereceğiz”

Proje yürütücülerinden KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik iş birliği protokolünün önemine değinerek, “Bu protokol, KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında geliştirilen akademik iş birliği zeminini, karşılıklı fayda sağlayacağı düşünülen proje ortaklıklarını, her iki üniversitenin akademik kadroları, araştırmacı ve öğrencileri arasında kurulacak sosyal ve bilimsel ilişkileri desteklemek amacıyla oluşturuldu” dedi. Azerbaycan Teknik Üniversitesi akademisyenlerine hizmet içi eğitim verileceğinin altını çizen Çelik, “Mühendislik eğitiminin ağırlıkta olduğu Azerbaycan Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, iletişim odaklı İngilizce kullanma becerilerini geliştirerek, mesleklerini uluslararası arenada sergileyebilmeleri için temin edilen bir proje hazırladık. Tecrübe ve deneye dayalı yeni bulguların sergilenmesi, tartışılması, değişik dil seviyelerinde nasıl kullanılacağı hususunda fikir paylaşımı ve fikir teatisinde bulunuyoruz. Ayrıca, Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Biriminde çalışan İngilizce öğretmenlerine KTO Karatay Üniversitesi tarafından bir haftalık hizmet içi eğitim programı uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Üniversiteler ve ülkeler arası iş birliğine örnek teşkil eden bu protokol, öğretim görevlilerinin tanışmaları, birbirlerinin soru ve sorunlarında karşılıklı etkileşimde bulunmaları ile uygun teknik ve yöntemleri tartışma fırsatı oluşturulacak. Ayrıca, uygulanacak meslek içi eğitimin ardından 30 katılımcıya sertifika verilecek.

KTO Karatay Üniversitesi’nin ZaytunaCollege, Uganda İslam Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi gibi üniversitelerle de iş birliği anlaşmaları mevcut. Bu anlaşmalarla KTO Karatay Üniversitesi, mevcut programlarını güçlendirmeyi, bilim, teknoloji, yenilik gibi alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirmeyi ve bu alanda dikkat çeken üniversitelerin başında gelmeyi amaçlıyor. Ayrıca eğitim programları ve kaynak geliştirme projelerine de kapı açan iş birlikleri, KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimlerine uluslararası bir boyut ekleme fırsatı sağlıyor.

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