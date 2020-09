Yunak’ta “Açık Sınıf” uygulaması yaygınlaşıyor

Konya’nın Yunak ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılında korona virüs tedbirleri kapsamında okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, her kademe ve türden okulda, “Açık Sınıf” uygulaması artarak devam ediyor.

21 Eylül’de aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimlerin okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda başlamasıyla birlikte Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Konya İnsan Mektebi kapsamında başlattığı “Açık Sınıf” uygulamasıyla Yunak'ta okul öncesinden, liseye kadar her kademe ve türden birçok okul projeye dahil olarak eğitim yapmaya başladı. Uygulamaya ortaokul ve liselerde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları da (DYK) dahil oldu. Bu uygulamanın, mevsim şartlarının zorlaştığı dönemlerde de farklı geniş mekan ve atölye çalışmalarıyla devam ettirilmesi planlanıyor.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, amaçlarının daha güvenli bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirterek, "Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz bu uygulamayı oldukça benimsedi. İlk önce, her kademeden birer okulumuzu açık sınıf uygulaması için belirlemiştik. Şimdi okullarımız adeta yarış halinde. Üstelik velilerimiz de bu uygulamadan oldukça memnun. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

