Minik Aybüke'nin öldüğü kazada, alkollü kadın sürücü asli kusurlu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Aybüke'nin öldüğü kazada, alkollü kadın sürücü asli kusurlu

DHA

Minik Aybüke'nin öldüğü kazada, alkollü kadın sürücü asli kusurlu


Tolga YANIK/KONYA,(DHA) KONYA'da kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne neden olan ve tutuklanarak cezaevine koyulan Emel Gümüş (50) kazada, asli kusurlu bulundu. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Gümüş'ün 'Önünde seyreden aracı güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, kullandığı aracı yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak ve alkollü araç kullanmak' kurallarını ihlal ettiği anlatılarak, "Bu nedenle sürücü Emel Gümüş asli kusurlu, Samer Kurt ve diğer iki araç sürücüsü ise kusursuzdur" denildi. 
Kaza, 4 Eylül sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önündeki kavşakta yaşandı. Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde alındı. Küçük Aybüke, 15 Eylül akşamı hayatını kaybetti.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ
Kazanın ardından gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu halde araç kullandığı ortaya çıktı. Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el koyulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi. Polisteki ifadesinde, ''Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" diyen Gümüş, sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı. 
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Cumhuriyet başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Gümüş, Konya 5'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. 
'EMEL GÜMÜŞ ASLİ KUSURLU'
Soruştırma kapsamında bilirkişi tarafından hazılanan raporda, kazada Emel Gümüş'ün asli kusurlu olduğu bildirildi. Raporda kaza yerinde 9,5 metre fren izi olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü vaziyette araç kullandığı, görüşün açık olduğu gündüz vakti, tek yönlü Yeni İstanbul Caddesi'ni takiben seyrinde, alkolün de vermiş olduğu etki ile yola gereken dikkati vermemiş, dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde önündeki aracı yakın takip etmiş, süratli bir şekilde önündeki zorunluluk nedeni ile duran otomobilin arka kısmından çarparak kazaya sebebiyet vermiştir. Sürücü Emel Gümüş yola dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmemiş, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre seyretmemiş, önünde aynı yönde seyreden araç ile arasında emniyetli mesafe bırakmamış, tehlikeli ve süratli araç kullanmış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, önündeki araçları yakın mesafeden takip etmiş, bu aracın yavaşlayacağını yada duracağını hiç düşünmemiştir. Sürücünün yol ve araç trafiğinin durumunu dikkate alması gerekirken almadığından, bu kusurlu davranışı, 'Önlerinde seyreden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek', 'Arkadan çarpma' ve 'Sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' hükümlerini ihlali niteliğindedir. Ayrıca Emel Gümüş'ün  120 promil alkollü olduğu anlaşılmış, bu kusurlu davranışında 'Alkollü araç kullanmak' hükmünün ihlali niteliğindedir." 
'ALKOL OLMASAYDI BU KAZA OLMAZDI VURGUSU'
Raporda alkolün kazaya etkisine de dikkat çekilerek, "Emel Gümüş, şayet alkol almadan idaresindeki otomobilin hızını, şartlarına ve aracının teknik şartlarına göre kullansaydı ve önündeki aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etseydi bu kaza meydana gelmezdi. Sürücü aracını önüne herhangi bir tehlike çıkacakmış gibi, önündeki seyreden aracın her an durabileceğini düşünerek önündeki araç arasındaki mesafeyi koruması lazımdı. Bu nedenle sürücü Emel Gümüş asli kusurlu, Samer Kurt ve diğer iki araç sürücüsü ise kusursuzdur" denildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-10-01 09:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşında, distopya türü kitap yazdı
YEREL HABERLER 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşında, distopya türü ...
Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak ...
Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
YEREL HABERLER Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Kadirhan yeniden bisikletine binebilecek
YEREL HABERLER Kadirhan yeniden bisikletine binebilecek
Başkan Akkaya mühendis, mimar ve müteahhitlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya mühendis, mimar ve müteahhitlerle ...
Akşehir Belediyesinden tablet ödüllü fıkra canlandırma yarışması
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden tablet ödüllü fıkra ...
Konyaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'
YEREL HABERLER 'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar ...
Çeltik'te, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi
YEREL HABERLER Çeltik'te, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi
Konya'nın ulaşım sayfası yenilendi
YEREL HABERLER Konya'nın ulaşım sayfası yenilendi
Hüyük’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Gençoğlu Konya’da "Açık Sınıf" ve eğitim alanlarını inceledi
YEREL HABERLER Gençoğlu Konya’da "Açık Sınıf" ve eğitim alanlarını ...
Hüyük’te doğaya 500 kınalı keklik daha salındı
YEREL HABERLER Hüyük’te doğaya 500 kınalı keklik daha salındı
Yunak’ta “Açık Sınıf” uygulaması yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Yunak’ta “Açık Sınıf” uygulaması yaygınlaşıyor
KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik ...
Konya’da tabanca, gümrük kaçağı cep telefonu, tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da tabanca, gümrük kaçağı cep telefonu, tütün ...
Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
Konya'da 4 dakika arayla 2 deprem
YEREL HABERLER Konya'da 4 dakika arayla 2 deprem
Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Konya’da dev toz bulutu
YEREL HABERLER Konya’da dev toz bulutu
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
YEREL HABERLER Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, ...
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
YEREL HABERLER Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, ...
Başkan Oprukçu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu asfalt çalışmalarını inceledi
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu
YEREL HABERLER Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X