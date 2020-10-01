Konyaspor taktik çalıştı

4 Ekim Pazar günü Süper Lig’in 4. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, günü tek antrenman ile değerlendirdi.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra toplutopsuz yapılan çabukluk hareketleri ile antrenman devam etti. Oyuncular, üç grupta 5’e 2 pas çalışması ve sonrasında yarı sahada oynanan oyun ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Marin Anicic katılmadı.

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