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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçılar ve Başkan Çiğdem doğaya sülün saldı

İHA

Sanatçılar ve Başkan Çiğdem doğaya sülün saldı

Konya’nın Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Sonsuz Şükran Köyü’nde kalan sanatçılarla birlikte doğaya sülün kuşu salımı gerçekleştirdi.
Hüyük’te yörenin ekolojik dengesinin korunmasında, kene ve süne ile mücadelede önemli yeri olan sülün kuşları doğaya bırakıldı. Hüyük Belediyesinin girişimleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ilçeye getirilen 250 sülün kuşu, kent merkezi ve ilçeye bağlı farklı mahallelerde doğa ile buluşturuldu. Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’ndeki gölet çevresine de sülünler, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve sanatçılar tarafından kafeslerinden çıkarılarak salındı.
Başkan Mehmet Çiğdem, ilçede 250 sülün kuşunun her mahallede yer alan gölet çevresine salındığını belirterek, “Sonsuz Şükran Köyü’nde de sanatçılarımızla birlikte sülünleri doğayla buluşturduk. İnşallah çoğalırlar ve avcılar da zarar vermez. Bunlar bölgemize ilk defa gelen kuşlar. Eminim ki, doğamız, tabiatımız için çok iyi, çok faydalı olacaklar. İlçemizde yaban hayat çeşitliliğini artırmak ve ekolojik dengenin korunması için bu sülünleri bölgemizdeki doğal alanlarla buluşturduk. Hüyük Belediyesi olarak insana, çevreye, doğaya verdiğimiz değeri sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ve özellikle avcılarımızın bu güzelim hayvanların kıymetini bileceğine ve sahip çıkacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Doğaya sülün salınması çalışmalarına katılan Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan ise, Hüyük’te son dönemde yürütülen çalışmalarla doğaya çok sayıda keklik salınması sonucu bölgede keklik seslerinin giderek yükselmeye başladığını belirterek, “Şimdi de doğal alanlarımıza sülün kuşu salıyoruz. Burada avcılarımızdan ricamız, özellikle gereksiz av yapmamalarıdır. Bunların bölgemizdeki doğal alanlarda çoğalması gerekiyor. Sülün kuşları, tarlalardaki zararlıları yiyerek tüketen bir tür. O yüzden ekinlerimiz, mahsullerimiz için de çok faydalı. Bu kuşlarla birlikte doğamızı, Hüyük ilçemizi sevelim ve koruyalım diyoruz” şeklinde konuştu.
Sülünleri doğaya bırakan heykeltıraş Meral Aran Kaysı, “Belediye başkanımıza ve Milli Parklarımıza, bu güzel varlıkları doğamıza kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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