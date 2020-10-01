Selçuklu Belediyesi’nden filyasyon ekiplerine araç desteği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bünyesinde bulunan araç filosunu korona virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin hizmetine sundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı düzenlenen törenle temsili araç kontağını Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya teslim etti.

Korona virüsle mücadele çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Selçuklu'da da hız kesmeden devam ediyor. Selçuklu Belediyesi virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerine yeni araçlar tahsis etti. Hizmete hazır 25 araç virüsle mücadele kapsamında Selçuklu ilçe genelinde çalışan filyasyon ekiplerine teslim edildi. Selçuklu Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından araçlar Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'ya teslim edildi.



“Destekleriniz birlikte başaracağız sloganının ete kemiğe bürünmüş halidir”

Filyasyon ekipleri için önemli bir hizmet olduğunu belirten Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, “Sizin şahsınızda bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu pandemi sürecinde bu işi hep beraber birlikte başaracağız sloganının en ete kemiğe bürünmüş halini sizde gördük. Sahada yer alan 780 kişilik izolasyon, filyasyon ve denetim ekibimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda araçlar bize büyük katkı sağlayacak ” ifadelerini kullandı.



“Filyasyon ekiplerimize bir nebze katkıda bulunmak istedik”

Belediye olarak pandemi ile mücadeleye her türlü desteği verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Pandemi sürecinin başından itibaren özellikle Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte yapılan çalışmalarda Kaymakamlığımızın çok büyük katkıları oldu. Biz de elimizde ne varsa onun için çaba sarf ediyoruz. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Araçlar filyasyon ekiplerimize hayırlı olsun. Filyasyon ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onların çalışmalarına bu araçlarla bir nebze de olsa katkıda bulunuyoruz ” diye konuştu.

Araç filosu teslim törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’nın yanı sıra Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Özdemir, Selçuklu Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları da katıldı.

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