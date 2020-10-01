Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

Konya’da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Buhari Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Bozdağ (26), 2 ay önce Muradiye K. (29) ile tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 20 gün önce Bozdağ ile Muradiye K. tartışıp ayrıldı. Muradiye K., şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı. Dün akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşi ile eve gelen ve eşyalarını topladığı iddia edilen Muradiye K. ile Yunus Bozdağ arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek apartmanın önünde devam ettiği sırada Muradiye K., yanındaki bıçakla Yunus Bozdağ’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Muradiye K., sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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