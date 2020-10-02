Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA,(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ereğli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.03'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, Ereğli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-10-02 08:28:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.