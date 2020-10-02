Ereğli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Ereğli ilçesinde ilk olarak 3.9, ardından 2.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem saat 08.03'te hissedildi. Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan deprem 6.97 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin ardından saat 08.55'te de yine merkez üssü Ereğli olan 6.98 kilometre derinlikte 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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