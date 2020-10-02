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Katil zanlıları, üniversiteli Mehmet Ali'nin duvardan düşüp öldüğünü öne sürdü

DHA

Katil zanlıları, üniversiteli Mehmet Ali'nin duvardan düşüp öldüğünü öne sürdü


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), ablasına şiddet uygulayan eniştesi hakkında konuşmak için geldiği evlerinde demir çubuklarla döverek, öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan eniştenin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) 'kasten öldürme' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, Mehmet Ali Demirel´in duvardan düşüp öldüğünü öne sürdü.
Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel'i demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.
Baba Koç ile oğulları, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da Cumhuriyet Başsavcılığı´nın itirazı üzerine tutuklandı. Baba ve oğulları ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Demirel'in bahçe duvarından atlayıp, kaçmaya çalıştığı sırada düşmesi sonucu başını çiçekliğin kenarına çarptığını ileri sürdü.
KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ 
Üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in ön otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi. 
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Tutuklu baba ve 2 oğlunun 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başladı. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 3 sanık da SEGBİS yöntemiyle katıldı. 
Sanıklardan İsa Koç, duruşmada yaptığı savunmada suçlamayı kabul etmedi. Olayla ilgisinin olmadığını belirten İsa Koç, ifadesinde şunları söyledi:
''Benim olayla alakam yok. Babam beni arayarak 'Mehmet Ali gelecek' dedi. Ama neden geleceğini söylemedi. Babamı tekrar aradım, yine neden geleceğini söylemedi. Ben Mehmet Ali'nin babası ile çok iyi arkadaştım. Mehmet Ali'ye de ağabeylik yapıyordum. Bahçeye geldiğimde babam, bana Mehmet Ali'nin kendisini arayarak küfrettiğini söyledi. Ben de 'Mehmet Ali saygılı çocuktur, buraya gelmez' dedim. Ben babamın evine 200 metre ileride oturuyorum. Mehmet Ali elinde kurbağacık diye tabir edilen demirle bahçeye geldi ve bize küfretmeye başladı. Babama saldırdı. Ben araya girmek isterken başımdan yaralandım. Sonra Ben Mehmet Ali'yi tutarken babam da elindeki demiri aldı. Bu olay 2025 saniye sürdü. Bizim elimizde sopa yoktu. Mehmet Ali'ye sopayla vurmadık. Babam, 'Polisi ara' diye bağırınca ben bahçe dışarısına çıkıp polisi aradım. Biz polis diye bağırınca Mehmet Ali düşmüş olabilir. Sürekli kaçmaya çalışıyordu. 1 dakika falan polisle konuştum. Geri döndüğümde ne olduğunu görmedim. Mehmet Ali duvardan düştü. Polis diye bağırınca şoke girip, duvara tırmanmaya başladı. Benim tek yaptığım polisi aramaktı.''
'DUVARA TIRMANIP DÜŞTÜ' 
Sanıklardan baba Hüseyin Koç da Mehmet Ali'nin duvara tırmanıp düştüğünü öne sürdü. Koç, ifadesinde, ''Mehmet Ali, beni arayıp küfretti. 'Ben geliyorum bekle' dedi. Ben de 'Gel beni öldür' dedim. İsa'yı arayıp, Mehmet Ali gelecek gel, dedim. İsa, Mehmet Ali'yi tanıyordu. Arayı bulmasını istedim. Bahçede konuşurken Mehmet Ali elinde demir anahtarla içeriye daldı. 'Oğlum etme' dedim. İsa arayı yatıştırmaya çalıştı. Mehmet Ali bana vurmaya çalışırken, İsa araya girdi. İsa tutunca ben de elindeki anahtarı aldım. Mehmet Ali kaçmasın diye bahçe kapısını kilitledim. Amacım kaçmasını önleyip gelen polislere teslim etmekti. Mehmet Ali, duvara tırmanıp düştü. Birkaç sefer duvara tırmanıp düştü. Oğlum yapma dedikçe tırmanıp tırmanıp düştü. Kafasını çiçekliğe vurdu. Biz ona vurmadık, elimizde bir şey şoktu'' diye konuştu. 
Mahkeme başkanının olay yerinde bulunan kanlı olduğu belirtilen sopayla ilgili soruya da Hüseyin Koç, ''O sopanın üzerindeki kan değildi. Olay tarihinden önce evde boya işleri vardı. Onla alakalı bir maddeydi'' dedi.   
'GÖMLEĞİ YIRTILDI VE YERE DÜŞTÜ' 
Sanıklardan Adil Koç da suçlamaları kabul etmedi. Koç, ''Evde otururken sesleri duydum. Camdan baktığımda Mehmet Ali, babama saldırıyordu. İsa da sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben aşağıya indiğimde İsa kapıdaydı. Ben çocuğu tanımıyorum. Olayı da bilmiyorum. Camdan baktığımda elinde demir bir şey vardı; ama aşağıya indiğimde elinde bir şey yoktu. Mehmet Ali duvara tırmanmaya başlayınca, gömleğinden tutup aşağıya doğru çektim. Gömleği yırtıldı ve yere düştü. Amacım polise teslim etmekti. Yere düştüğünde başını yere vurmuş olabilir. Yerden kaldırdım. Tekrar duvara tırmanmaya başladı. Tekrar tutup aşağıya indirdim.'' dedi. 
Mahkeme heyeti, savunmalarının ardından baba ve oğullarının tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı erteledi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-10-02 14:06:44

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