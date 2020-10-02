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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Erdoğan, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Erdoğan, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni ve programlara katılmak üzere Konya’ya geldi. Cuma namazını kılan Erdoğan otobüsten vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir merkezine gelişinde cuma namazını Mevlana Hazretleri Türbesinin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında Mevlana Müzesi'ne geçerek müzeyi gezdi. Erdoğan müze çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünü bindi. Erdoğan, otobüsten vatandaşı selamlayarak Şehir Hastanesi açılış programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

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