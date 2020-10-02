Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (4)

ERDOĞAN, KENTTEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya'daki programında AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen yemeğe katıldıktan sonra havalimanına geçti. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla saat 18.50 sıralarında kentten ayrıldı. DHA-Politika Türkiye-Konya KONYA, (DHA)
2020-10-02 19:13:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.