Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın hastalıklardan kurtuluş için dua etti



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" projesi kapsamında vatandaşlar koronavirüs tedbirleri gözetilerek sabah namazında bir araya geldi. Kılınan namazın ardından salgın hastalıklardan kurtuluş için dua edildi.

Merkez ve 7 ilçede hayata geçen "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" projesi Sultan Selim Camii ile birlikte, Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Cihanbeyli Merkez Yeşil Camii, Çumra Merkez Ulu Camii, Ereğli Uğurlu Camii, Kulu Merkez Camii ve Seydişehir Seyit Harun Veli Camii´nde de aileler sabah namazında buluştu.

Sultan Selim Camii´nde kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından salgın hastalıklardan kurtuluş, ümmetin birlik ve beraberliği için dua edildi.

Maske ve mesafe gibi tedbirlere uyularak kılınan namazdan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 'Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' projesine katılan tüm çocuklarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımız yaşları ilerledikçe camiye gelmeye devam edecek. Çocuklarımız camilerimizde hiç eksik olmasın.' dedi.

Camiye gelen çocuklar da mutluluklarını dile getirdi.

DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/

2020-10-03 13:00:58



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