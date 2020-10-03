Konya’da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

İHA

Konya’da yaşayan Azerbaycan Türklerinden ülkelerine destek

Konya’da yaşayan Azerbaycan Türkleri, ülkelerine destek açıklamasında bulundu.
Zafer Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Azerbaycan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vügar Abdullah, Konya'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak işgalci Ermenistan'ın ülke topraklarına yaptığı aralıksız askeri müdahaleleri, işgalci tavır ve terörist saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi. Dağlık Karabağ ve Yukarı Karabağ’ın asırlardır Azerbaycan ve Türk toprağı olduğunu kaydeden Abdullah, “100 yıldır Ermeniler'in sadece Azerbaycan Türklerine değil, büsbütün Türk milletine karşı gösterdikleri anlamsız düşmanca tavırlarını hala bugünlerde de daha da şiddetli bir biçimde görmekteyiz. Azerbaycan 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilmiş topraklarını geri alma mücadelesi veriyor. Azerbaycan tarafı her zaman çözüme silahsız, savaşsız, üçüncü devletlerin arabuluculuğu ile yapılmasına üstünlük vermiştir ancak Ermenistan hiçbir zaman Azerbaycan devletinin gösterdiği iyi niyeti hiçbir platformda göstermemiştir. Tam tersine saldırgan tavırlarından, fazladan Azerbaycan topraklarını zapt etme girişimlerinden ve çirkin politikalarından vazgeçmemiştir” dedi.

“BMGK ve AGİT, Ermenistan'ı işgalci ülke olarak tanımlamıştır”
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ermenistan'ı işgalci ülke olarak tanımladığını kaydeden Abdullah, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan'a ait tarihi topraklarından tamamen çekilmeleri için Ermenistan'a defalarca ihtar etmiş, beyan ve çağrıda bulunmuşlar ancak Ermenistan terörist unsurlarını topraklarımızdan tahliye ettirmemiştir. Uluslararası hukuku her defasında çiğnemekle kalmayıp Azerbaycan'a yeni saldırılar düzenlemiştir. Bu zeminde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'ın yaptığı aralıksız saldırıları neticesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını korumak ve topraklarını işgalcilerden azad etmek için düşmana karşılık vermiş ve işgal altında olan topraklarını geri almak için harekete geçmiş, ciddi ilerlemeler kaydetmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim yanındayız"
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay: "Azerbaycan’ın her daim ...
Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın hastalıklardan kurtuluş için dua etti
YEREL HABERLER Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın ...
Konya'da, Azerbaycan için dua edildi
YEREL HABERLER Konya'da, Azerbaycan için dua edildi
MEDAŞ müşterilerini bilgilendiriyor
YEREL HABERLER MEDAŞ müşterilerini bilgilendiriyor
Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (4)
YEREL HABERLER Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız ...
Konyaspor milli maç arasına puanla gitmek istiyor
YEREL HABERLER Konyaspor milli maç arasına puanla gitmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık hem sahada, hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi ve toplu açılış töreninde konuştu "Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır" “Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık hem sahada, hem de ...
Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız ...
Konya Şehir Hastanesi ve yatırımların toplu açılış töreni Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum: “Bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor”
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi ve yatırımların toplu açılış ...
Hüyük’te asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Hüyük’te asfalt çalışmaları
Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor
YEREL HABERLER Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Erdoğan, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Erdoğan, cuma ...
Katil zanlıları, üniversiteli Mehmet Ali'nin duvardan düşüp öldüğünü öne sürdü
YEREL HABERLER Katil zanlıları, üniversiteli Mehmet Ali'nin duvardan ...
Kendini polis olarak tanıttı, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıttı, suçüstü yakalandı
Ereğli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Ereğli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Kapkaç ve tabanca yakalatan 3 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Kapkaç ve tabanca yakalatan 3 şüpheli gözaltında
Selçuklu Belediyesi’nden filyasyon ekiplerine araç desteği
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden filyasyon ekiplerine araç ...
Beyşehir’de elma hasadına başlandı
YEREL HABERLER Beyşehir’de elma hasadına başlandı
Başkan Akkaya’dan İtfaiye Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan İtfaiye Merkezi’ne ziyaret
Sanatçılar ve Başkan Çiğdem doğaya sülün saldı
YEREL HABERLER Sanatçılar ve Başkan Çiğdem doğaya sülün saldı
Sosyal medyada av paylaşımı yapan kişiye ceza
YEREL HABERLER Sosyal medyada av paylaşımı yapan kişiye ceza
Konya’da far avı yapan 3 avcıya 5 bin 634 lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da far avı yapan 3 avcıya 5 bin 634 lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X