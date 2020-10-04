Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış’tan memleket ziyareti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Konya’nın Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Başdanışman Akış’ın ilk ziyaret adresi İlçe Kaymakamlığı oldu. Kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ve beraberindeki partililerle birlikte Kaymakam Yusuf Özdemir’i makamında ziyaret eden Akış daha sonra bir süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken’e hayırlı olsun dileğinde bulundu. Beyşehir Devlet Hastanesini de ziyaret ederek başhekim Uzman Doktor Sıtkı Küçükbuzcu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ve tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde gösterdiği özverili çalışmalarından, bölgeye sağlık alanındaki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Akış, AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle biraraya geldi. Mustafa Akış burada yaptığı konuşmada, ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Recep Elkin ve yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, “Kongremiz hayırlı olsun. Başta başkanımız olmak üzere onun nezdinde tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir’in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerini de ziyaret etti. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinin yeni silah fabrikasını gezen Akış, Kooperatif Başkanı Naci Tanık’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Huğlu’da kahvehaneleri de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Mustafa Akış, Üzümlü Mahallesinde yeni yapılan Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’tan okulla ilgili bilgiler aldı. Akış, Üzümlü Mahallesi’nde av tüfeği sektörü temsilcileriyle de biraraya gelerek kendisine aktarılan sektörün sorunlarını da dinledi. Akış kahvehane ziyareti yaparak vatandaşlarla da sohbet etti.

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