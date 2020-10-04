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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Sokak hayvanları için örnek çalışmalar yürütüyoruz"

İHA

Başkan Altay: "Sokak hayvanları için örnek çalışmalar yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi ve merhamet şehri Konya’da Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan barınağına ve tam donanımlı hayvan hastanesine sahip olduklarını belirterek, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için örnek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sevgi ve merhamet şehri Konya’da sahipsiz, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Başkan Altay, Türkiye’ye ve dünyaya örnek projeler hayata geçirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Konya’ya kazandırdıklarını söyleyen Başkan Altay, “Barınağın kapasitesi 2 bin 500. Hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla sahipsiz canlara hizmet veriyoruz. Merkezimizde yıllık ortama 6 bin civarında hayvanın kısırlaştırılması, 10 bin bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılaması ve hayvanların düzenli olarak bakım ve beslenmesi yapılıyor. Yıllık bin civarında hayvanın da sahiplendirilmesi yapılıyor. Okullardan merkezimize yönelik gezi ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştiriliyor” dedi.

"Tam donanımlı hayvan hastanesi hayata geçirildi"
Başkanı Altay, barınak içerisinde sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir hayvan hastanesinin yer aldığını kaydederek, “Hastanede cerrahi, dahiliye, doğum, yoğun bakım ünitelerinin yanında; röntgen cihazları, ultrasyon, kan gazları cihazı, biyokimya, hemogram, sterilizatörler gibi cihazlarla tam donanımlı hale getirilerek, ileri tetkik ve operasyonların yapılabileceği bir alt yapıya sahip” şeklinde konuştu.
Türkiye’de ilk olan “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiklerini söyleyen Başkan Altay, “Tüm aşıları yapılmış, kulak küpesi ve çip takılmış köpekler, Konya il merkezi dışındaki mahallelerde ön kontrolleri yapılarak uygun görülen gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendiriliyor. Her mahalleden belirlenen gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendirilen hayvanların bakımı vatandaşlarımız tarafından yapılırken sağlık ve aşı hizmetleri düzenli olarak belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca vatandaşın sahiplendiği hayvanların bakım giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık destek ödemesi yapılıyor. Proje kapsamında şu ana kadar bin 178 vatandaşımıza 4 bin 796 sokak köpeği sahiplendirilerek hayvanlar sıcak bir yuvaya sahip oldu” açıklamasını yaptı.

"Sahiplendirilen hayvanlar epati kayıt sistemiyle takip ediliyor"
Ayrıca sahipsiz hayvanların alındığı ortamdan başlayarak, yapılan tedavileri, kısırlaştırma, aşı bilgileri ve alındığı ortama bırakılma aşamasına kadar tüm verilerin takip edildiğini kaydeden Başkan Altay, sahiplendirilen hayvanların takibi ve kontrolünde kullanılmak üzere epati kayıt sistemini hayata geçirdiklerini vurguladı.
Yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlar için merkez ilçe belediyeleriyle birlikte Acil Müdahale Ekibi kurduklarını hatırlatan Başkan Altay, 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerin özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptıkları kritik müdahalelerle önem kazandığının altını çizdi. Sokak hayvanlarının özellikle hava koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde beslenmesine yönelik ilçe belediyeleri ile birlikte 250 adet beslenme odağı kurulduğunu belirten ve odakların yem ve su takviyesinin düzenli olarak yapıldığını aktaran Başkan Altay, gönüllü derneklerle de işbirliği içinde ‘Bir Kap Yemek, Bir Kap Su’ kampanyasını da sürdürdüklerini söyledi.

"Yemek atık ve artıklarından mama üretim tesisi"
Başkan Altay, son olarak sahipsiz hayvanlar için tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktararak, “Konya’da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile havyan mamasına dönüştürecek bir tesis oluşturuyoruz. Dünyada örneği olmayan tesisi ile dışa bağımlık ve maliyet çok azalacak ayrıca çevre kirliliği önlenerek ‘Sıfır Atık’ politikasına katkı sağlanacak” diye konuştu.

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