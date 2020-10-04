Hüyük’teki tarihi ibadethane restore edilecek

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesinde bulunan tarihi Şıh Şahabettin Camisi'nin restore edileceği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tolca Mahallesinde yer alan tarihi Şıh Şahabettin Camisi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edileceğini belirtti. Restore çalışmaları yürütülecek tarihi ibadethanenin restorasyon ve inşaat ihalesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yapıldığını aktaran Başkan Çiğdem, şunları kaydetti:

"İlçemize ve Tolca mahallemize hayırlı olsun. İlçemizde restorasyona ihtiyaç duyulan tüm tarihi ibadethanelerimize dönemimizde neşter vurulmaya devam ediliyor. Hüyük Belediyesi olarak girişimlerimiz üzerine Tolca'daki tarihi ibadethanemizin restorasyon çalışmaları için destek veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdür Yardımcımız Erol Ökten ve Bölge Müdürümüz Nurullah Osmanlı'ya ilçem adına şükranlarımı sunuyorum."

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