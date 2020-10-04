Kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Atilla ATMACA/ EREĞLİ, (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kamyonla traktörün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında EreğliKaraman çevre yolu Alhan Mahallesi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Hamza Ünaler yönetimindeki 42 J 7601 plakalı elma yüklü kamyon, Ali Sani´nin kullandığı 42 EUB 65 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ali Sani olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Hamza Ünaler ve yanındaki Muhammed Ünaler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Sani'nin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2020-10-04 15:35:34



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