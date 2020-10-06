İttifak Holding Konyaspor, kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

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KONYA / DHAİttifak Holding Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, 12 oyuncuyu da gönderdi.

Transfer dönemine gelen ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER:

Ahmet Çalık (GALATASARAY SK-2 YIL)

Eray Birniçan(ALANYASPOR -1 YIL)

Oğuz Kağan Güçtekin (FENERBAHÇE SK 1 YILKiralık)

Musa Çağıran (ALANYASPOR 2 YIL)

Erten Ersu (FENERBAHÇE SK 2 YIL)

Artem Kravets (DYNAMO KYİV 2 YIL)

Adil Demirbağ (ADANA DEMİRSPOR 3 YIL)

Sokol Cikalleshi (AKHİSARSPOR 2 YIL)

İbrahim Sehic (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 YIL)

Samuel Eduok (HNK HAJDUK SPLİT 1 YILKiralık)

Veli Uğur Kara (KONYASPOR U19)

Abdülkerim Bayrakçı (ALTAYSPORKİRALIKTAN DÖNDÜ)GİDENLER:

Selim Ay (ÇAYKUR RİZESPOR2 YILLIK )

Ahmet Çolak (SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR -2 YIL)

Mücahit Can Akçay (MKE ANKARAGÜCÜ -1 YIL)

Ertuğrul Taşkıran -(KASIMPAŞA3 YIL)

Ferhat Öztorun (TUZLASPOR1 YIL)

Jens Jönsson (CÁDİZ CF 1+1 YIL)

Thuram (TUZLASPOR1 YIL)

Ali Yaşar (İSTANBULSPOR5 YIL )

Riad Bajic ( UDİNESE)

Veli Uğur Kara (SİLİVRİSPOR)

Vedat Bora (TUZLASPOR)

Seddar Karaman -(1922 KONYASPOR)SÖZLEŞMESİ SONA EREN

Fallou Diagne (KULÜPSÜZ)

Ali Turan (KULÜPSÜZ)DHA-Spor Türkiye-Konya

2020-10-06 11:21:00



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