İttifak Holding Konyaspor, kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

KONYA / DHAİttifak Holding Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, 12 oyuncuyu da gönderdi.
Transfer dönemine gelen ve giden oyuncular şöyle;
GELENLER:
Ahmet Çalık (GALATASARAY SK-2 YIL)
Eray Birniçan(ALANYASPOR -1 YIL)
Oğuz Kağan Güçtekin (FENERBAHÇE SK 1 YILKiralık)
Musa Çağıran (ALANYASPOR 2 YIL)
Erten Ersu (FENERBAHÇE SK 2 YIL)
Artem Kravets (DYNAMO KYİV 2 YIL)
Adil Demirbağ (ADANA DEMİRSPOR 3 YIL)
Sokol Cikalleshi (AKHİSARSPOR 2 YIL)
İbrahim Sehic (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 YIL)
Samuel Eduok (HNK HAJDUK SPLİT 1 YILKiralık)
Veli Uğur Kara (KONYASPOR U19)
Abdülkerim Bayrakçı (ALTAYSPORKİRALIKTAN DÖNDÜ)GİDENLER:
Selim Ay (ÇAYKUR RİZESPOR2 YILLIK )
Ahmet Çolak (SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR -2 YIL)
Mücahit Can Akçay (MKE ANKARAGÜCÜ -1 YIL)
Ertuğrul Taşkıran -(KASIMPAŞA3 YIL)
Ferhat Öztorun (TUZLASPOR1 YIL)
Jens Jönsson (CÁDİZ CF 1+1 YIL)
Thuram (TUZLASPOR1 YIL)
Ali Yaşar (İSTANBULSPOR5 YIL )
Riad Bajic ( UDİNESE)
Veli Uğur Kara (SİLİVRİSPOR)
Vedat Bora (TUZLASPOR)
Seddar Karaman -(1922 KONYASPOR)SÖZLEŞMESİ SONA EREN
Fallou Diagne (KULÜPSÜZ)
Ali Turan (KULÜPSÜZ)DHA-Spor Türkiye-Konya
2020-10-06 11:21:00
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