Nesli tehlike altındaki yaralı mısır akbabası tedavi altına alındı

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Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde nesli tehlike altında olan ve yaralı halde bulunan mısır akbabası tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yaralı halde bulunan mısır akbabası, Gölyazı Jandarma Karakol Komutanlığında koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekibi, nesli tehlike altında olan mısır akbabasını gerekli tedavi ve bakım işleri için teslim aldı. Görevli ekip daha sonra yaralı hayvanı Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine teslim etti. Mısır akbabasının tedavisi sonrasında alındığı yerden tabiata geri salınacağı bildirildi.

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