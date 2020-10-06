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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternetten bulduğu doktor için Van'dan Konya'ya gelip ameliyat oldu

İHA

İnternetten bulduğu doktor için Van'dan Konya'ya gelip ameliyat oldu

Van'da yaşayan ve daha önce ayak bileğinden kıkırdak ameliyatı olan eski kick boks sporcusu, şikayetlerinin geçmemesi üzerine internetten araştırarak Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulduğu spor yaralanmaları konusunda uzman doktoruna ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu Cebrail Saçma, daha önce ayak bileğinden kıkırdak ameliyatı olmasına rağmen şikayetlerinin geçmemesi üzerine spor yaralanmaları konusunda uzman doktor arayışına girdi. İnternetten yaptığı araştırmalar neticesinde spor yaralanmaları konusunda uzman olan Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Şemmi Koyuncu'nun Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını öğrendi. Bunun üzerine Van'dan Beyşehir ilçesine giden Cebrail Saçma, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan kapalı ameliyatın ardından sağlığına tekrar kavuşarak yürümeye başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Şemmi Koyuncu ve ekibine teşekkür eden Cebrail Saçma, yaşadığı sorun nedeniyle daha önce kıkırdak ameliyatı olmasına rağmen şikayetlerinin geçmediğini söyledi. Son 3 yıldır ayak bileğindeki hareket kısıtlılığının yürürken gittikçe artan topallamasına ve artık koşamaz hale gelmesine yol açtığını vurgulayan Cebrail Saçma, şifa bulmak için birçok hastaneye başvurmasına rağmen netice alamadığını söyledi. Spor yaralanmaları ile ilgili olarak internetten sporcu doktoru araştırması yaparken Beyşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi Uzmanı Şemmi Koyuncu’yu bulduğunu ve ardından Beyşehir’e gelmeye karar verdiğini anlatan Cebrail Saçma, burada ameliyat olduktan sonra tekrar eski sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Daha önce yürüyemiyordum, koşamıyordum. Seke seke yürüyordum. Günde bazen iki, bazen üç ağrı kesici alıyordum. Dün ameliyat oldum, bugün yürüyebiliyor, koşabiliyorum. Van’dan geldim şifayı doktor beyde buldum" dedi.

"Operasyon oldukça başarılı geçti"
Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Şemmi Koyuncu ise, kendilerine başvuran hastasının ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle daha önce açık kıkırdak nakli ameliyatı geçirmiş olduğunu hatırlattı. Yaptıkları muayene ve kontrolde ise bilekte yapışıklıklar ve beraberinde ayak bileği içerisinde serbest kıkırdak ve kemik parçacıkları tespit ettiklerini belirten Dr. Koyuncu, bu durumun hastanın koşması ve yürümesini olumsuz etkilediğini gördükten sonra, ayak bileği için kapalı artraskopik olarak bir ameliyat planladıklarını anlattı. Operasyonun oldukça başarılı geçtiğini vurgulayan Dr. Koyuncu, kapalı ameliyat esnasında hastanın ayak bileği hareketlerine engel olan tüm yapışıklıkları ile serbest kıkırdak ve kemik parçacıklarını temizlediklerini ifade ederek, ameliyat sonrasında yeni bir kıkırdak hasarı olmayan hastanın ertesi gün ayağa kalkarak yürümeye başlaması üzerine taburcu ettiklerini kaydetti.

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