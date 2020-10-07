Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 2 bin 860 gram esrar ve eroin, 130 adet uyuşturucu hap, 74 kök Hint keneviriyle 4 adet silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şahıs yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda toplam 2 bin 860 gram esrar ve eroin, 130 adet uyuşturucu hap, 74 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olaylarla ilgili 18 şahıs yakalandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda umuma açık iş yerlerine denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinde bulunan 42 şahsa Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden işlem yapıldı. İş yeri sorumlusunun da aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmaktan işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 11 şahsın ise yakalandığı bildirildi.

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