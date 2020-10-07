Konya'da uyuşturucu ticaretine 18 gözaltı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskın yapılan evlerde 2 kilo 860 gram esrar, 130 sentetik hap, 74 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-07 13:33:41
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