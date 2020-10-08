Konya’da fırtına ağaçların dallarını kırıp yola savurdu

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına kırılan ağaç dallarını yola savurdu.

Beyşehir ilçe merkezinde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ali Akkanat Caddesi üzerindeki refüjde bulunan ağacın dalları kırıldı. Kırılan dallar yapraklarıyla birlikte araç yoğunluğunun olduğu cadde üzerine savruldu. Dalların yola savrulduğu anlarda herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir kazanın da önüne geçti. Belediye ekipleri, i ağaç dallarını toplayarak yoldan kaldırdı.

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