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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Konyaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada önceki gün başladığı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde koşu ve core çalışması ile başlayan antrenman, çabukluk hareketleri ile devam etti. Çalışmalara, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ve Marko Jevtovic katılmazken, altyapıdan 6 oyuncu katıldı. Oyuncular, tempolu koşunun ardından oynan çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

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